МВС про "смертні вироки" іноземним бійцям: Росія підіймає ставки в переговорах

"Спеціально в такий блискавичній швидкості проведено цей суд, щоб тиснути на світ з проведенням переговорів з РФ", - зазначив Денисенко.

Він звернув увагу, що з іншої сторони 11 вересня відбудуться вибори до регіональних дум і губернаторів в 27 регіонах Росії.

"І власне кажучи під вибори (потрібен, - ред.) вотум довіри для ведення війни, до політики Путіна щодо воєнних дій. Суд над нашими військовополоненими, на жаль, це буде однією із частин цієї передвиборчої кампанії. На сьогодні економічна ситуація в РФ погіршується і коли ти не маєш хліба треба давати "зрєліща", - говорить Денисенко.

Що сталося

Нагадаємо, вчора стало відомо, що окупаційний суд так званої "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці нашої країни, до страти. Їх планують розстріляти.

Реакція України

Після чого в Міністерстві закордонних справ заявили, усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є українськими військовослужбовцями і наша країна докладе максимум зусиль для звільнення їх з полону.

Реакція світу

Тим часом в МЗС Британії назвали цей "вирок" нелегітимним і пообіцяли сприяти підтримці іноземних бійців.

В ЄС також відреагували на наміри бойовиків "ДНР" стратити іноземців.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим.

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