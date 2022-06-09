Іноземці, "засуджені" бойовиками, служили в ЗСУ. Україна докладе зусиль для звільнення, - МЗС
Україна докладе максимум зусиль для звільнення з полону трьох іноземців, яких сьогодні донецькі бойовики "засудили" до смертної кари.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Як пояснив представник МЗС, усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є українськими військовослужбовцями.
"Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів. Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися", - наголосив він.
Ніколенко назвав нікчемним так званий "судовий процес" над громадянами Британії Ейденом Асліном й Шоном Піннером та громадянином Марокко Саадуном Брагімом.
"Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України", - додав речник міністерства.
Нагадаємо, так званий "судовий процес" над іноземними бійцями в "ДНР" відбувся сьогодні. Про "вирок" першими повідомили російські державні ЗМІ.
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс вже відреагувала на цю ситуацію.