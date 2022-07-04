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В МВС зробили важливу заяву про комендантську годину в Україні

Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Українців наполегливо просять дотримуватися всіх обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

За словами Монастирського, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

"Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні - вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися", - зазначив він.

Нагадаємо, після введення воєнного стану в Україні було також запроваджено і комендантську годину, у цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Термін дії комендантської години кожен регіон визначає самостійно. Зокрема, у Києві заборона діє з 23:00 до 05:00.

Зазначимо, за словами командувача угруповання сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка, комендантську годину у Києві скасовувати не будуть, вона залишатиметься задля безпеки громадян та сприяння виконанню завдань ЗСУ.

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Комендантська годинаДенис МонастирськийВійна в Україні