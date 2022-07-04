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В МВД сделали важное заявление о комендантском часе в Украине

Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Комендантский час в Украине введен с целью обеспечения безопасности граждан и противодействия диверсионным группам. Украинцев настойчиво просят соблюдать все ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

По словам Монастырского, проблемой является то, что не все украинцы соблюдают условия комендантского часа и это, по его словам, вопрос к законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение комендантского часа. В частности, имеется в виду административная ответственность.

"Я еще раз напомню, что комендантский час сегодня - требование времени и это не чья-то прихоть, чтобы ограничить передвижение людей. Это вопрос противодействия ДРГ, это и вопрос перемещения чувствительных грузов, которые осуществляются именно во время комендантского часа, это и вопрос безопасности на улице, которая сегодня требует именно таких мер. Поэтому, я обращаюсь ко всем гражданам с тем, что нужно выполнять требования, которые предусмотрены в каждом регионе отдельно. Они устанавливаются с согласованием с местными властями и таких правил надо однозначно придерживаться", - отметил он.

Напомним, после введения военного положения в Украине был введен и комендантский час, в это время гражданам запрещено находиться на улице. Срок действия комендантского часа каждый регион определяет самостоятельно. В частности, в Киеве запрет действует с 23:00 до 05:00.

Отметим, по словам командующего группировки сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, комендантский час в Киеве отменять не будут, он будет оставаться для безопасности граждан и содействия выполнению задач ВСУ.

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Комендантский часДенис МонастырскийВойна в Украине