У Румунії близько 100 тисяч людей вийшли на антиурядовий мітинг

Поліція в Румунії застосувала сльозогінний газ

В Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, в якому бере участь за різними джерелами від 60 тис. до 100 тис. осіб. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, передає Reuters.

Антиурядовий протест влаштувала румунська діаспора в Європі. Головні претензії протестувальників до влади - корупція, низька зарплата і спроби правлячої партії контролювати судову систему. Багато хто з протестувальників приїхав з-за кордону.

У той же час правляча партія Соцдемократів висловила здивування протестами і виставила жандармерію проти протестуючих в Бухаресті. Деякі демонстранти намагалися пробитися крізь оточення поліції, яка охороняє будівлю уряду. Мітингувальники почали кидати пляшки і тротуарну плитку в поліцейських, які застосували сльозогінний газ. Також кілька разів були використані водомети.

На даний момент відомо про понад сотню постраждалих учасників мітингу, які після зіткнень потребували медичної допомоги. Також відомо, що десятки тисяч людей влаштували мирні протести в інших румунських містах.

Thousands of Romanians who work abroad traveled home to protest @ guv_ro which is really shameful, not worthy and corrupted

Also @ JandarmeriaRo intervenes in a violent way without any reason.#RomanianProtests you have to be strong and never give up! #Romania pic.twitter.com/jAXtoXI3R6 — Official Beliebers (@OfficialJFC) August 10, 2018

Нагадаємо, 9 липня 2018 року президент Румунії Клаус Йоганнис підписав указ про звільнення голови Національного антикорупційного управління Лаури Ковеши.