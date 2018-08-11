У Румунії близько 100 тисяч людей вийшли на антиурядовий мітинг
Поліція в Румунії застосувала сльозогінний газ
В Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, в якому бере участь за різними джерелами від 60 тис. до 100 тис. осіб. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, передає Reuters.
Антиурядовий протест влаштувала румунська діаспора в Європі. Головні претензії протестувальників до влади - корупція, низька зарплата і спроби правлячої партії контролювати судову систему. Багато хто з протестувальників приїхав з-за кордону.
У той же час правляча партія Соцдемократів висловила здивування протестами і виставила жандармерію проти протестуючих в Бухаресті. Деякі демонстранти намагалися пробитися крізь оточення поліції, яка охороняє будівлю уряду. Мітингувальники почали кидати пляшки і тротуарну плитку в поліцейських, які застосували сльозогінний газ. Також кілька разів були використані водомети.
#romania #protests #wewillnotleave pic.twitter.com/0p2US4IFgy— Iulia Nita (@TheCGGood) August 10, 2018
На даний момент відомо про понад сотню постраждалих учасників мітингу, які після зіткнень потребували медичної допомоги. Також відомо, що десятки тисяч людей влаштували мирні протести в інших румунських містах.
Thousands of Romanians who work abroad traveled home to protest @ guv_ro which is really shameful, not worthy and corrupted— Official Beliebers (@OfficialJFC) August 10, 2018
Also @ JandarmeriaRo intervenes in a violent way without any reason.#RomanianProtests you have to be strong and never give up! #Romania pic.twitter.com/jAXtoXI3R6
Нагадаємо, 9 липня 2018 року президент Румунії Клаус Йоганнис підписав указ про звільнення голови Національного антикорупційного управління Лаури Ковеши.