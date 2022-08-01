Продовження контрактів, умови відпусток і відсторонень: правила для іноземців у ЗСУ змінили

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Зокрема, була змінена процедура продовження контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента .

Продовження контракту:

У документі зазначається, що тепер іноземні бійці можуть продовжити контракт проходження військової служби на строк від 1 до 10 років. При цьому варто враховувати максимально допустимий вік перебування на службі.

Відпустка:

Згідно з указом, іноземним військовим надаватиметься щорічна відпустка. Її тривалість буде залежати від вислуги років:

менше 10 років - відпустка становитиме 30 календарних днів;

від 10 до 15 років - 35 календарних днів;

від 15 до 20 років - 40 календарних днів;

понад 20 календарних років - 45 (час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, не враховується).

Відсторонення від служби:

Указ президента змінює порядок відсторонення іноземців від посади. Воно здійснюватиметься згідно з Кримінальним кодексом України на строк не більше двох місяців.