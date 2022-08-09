У МВС розробили інструкцію щодо в'їзду та перебування в Україні для іноземців
Міністерство внутрішніх справ створило спеціальну інструкцію для іноземців, в якій вказані правила щодо в'їзду та перебування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.
За інформацією відомства, таку інструкцію вирішили створити на тлі дії в Україні воєнного стану.
Для того, щоб перетнути кордон, іноземцям або людям без громадянства потрібні:
- дійсний паспортний документ;
- відсутність рішення уповноваженого держоргану України Про заборону в'їзду людини на територію нашої держави
- наявність в'їзної візи;
- підтвердження мети перебування;
- достатнє фінансове забезпечення.
При цьому в разі, якщо іноземці або люди без громадянства не відповідають одному або декільком перерахованим вище пунктам, то їх не пустять в Україну.
Під час перебування на території країни іноземці або люди без громадянства повинні дотримуватися:
- комендантська година,
- правил поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" і "ракетна небезпека".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Зокрема, була змінена процедура продовження контракту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.