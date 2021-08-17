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В Україні планують створити Центр протидії стихійним лихам

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 00:15
В Україні планують створити Центр протидії стихійним лихам Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

МВС розглядає можливість створення в Україні Центру протидії природним стихійним лихам. Це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МВС.

"МВС розробляє проект створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати і Європі в подоланні надзвичайних ситуацій", - заявив Денис Монастирський під час зустрічі рятувальників ДСНС України, які повернулися з ліквідації пожеж в Греції.

Глава правоохоронного відомства подякував рятувальникам за їх роботу і висловив сподівання, що набутий досвід стане в нагоді на службі державі.

"Вітаю вас, воїни-вогнеборці! Ми тут, щоб відзначити ваш внесок у захист не лише української землі, а тепер ще й боротьбу з вогнем у Греції. Минулого року Україна також стикнулася з важкою стихією. Цього року така доля спіткала Туреччину та Грецію. І це надзвичайно приємно, що ви змогли допомогти іншим країнам у цій непростій боротьбі. Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід - кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні", - сказав він.

Нагадаємо, що поліція показала відео затримання банди, яка грабувала вантажні вагони з вугіллям.

Також МВС показало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін.

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Міністерство внутрішніх справ України
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