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В Украине планируют создать Центр противодействия стихийным бедствиям

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Киев, Вторник 17 августа 2021 00:15
В Украине планируют создать Центр противодействия стихийным бедствиям Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

МВД рассматривает возможность создания в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям. Это заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МВД.

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиями, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил Денис Монастырский во время встречи спасателей ГСЧС Украины, которые вернулись с ликвидации пожаров в Греции.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за их работу и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

"Поздравляю вас, воины-пожарные! Мы здесь, чтобы отметить ваш вклад в защиту не только украинской земли, но теперь еще и борьбу с огнем в Греции. В прошлом году Украина также столкнулась с трудной стихией. В этом году такая судьба постигла Турция и Грецию. И это чрезвычайно приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я уверен, что сила ГСЧС и ваш опыт - лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине", - сказал он.

Напомним, что полиция показала видео задержания банды, которая грабила грузовые вагоны с углем.

Также МВД показало видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин.

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Министерство внутренних дел Украины
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