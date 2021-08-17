В Украине планируют создать Центр противодействия стихийным бедствиям

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиями, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил Денис Монастырский во время встречи спасателей ГСЧС Украины, которые вернулись с ликвидации пожаров в Греции.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за их работу и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

"Поздравляю вас, воины-пожарные! Мы здесь, чтобы отметить ваш вклад в защиту не только украинской земли, но теперь еще и борьбу с огнем в Греции. В прошлом году Украина также столкнулась с трудной стихией. В этом году такая судьба постигла Турция и Грецию. И это чрезвычайно приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я уверен, что сила ГСЧС и ваш опыт - лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине", - сказал он.