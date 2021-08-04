МВС показало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабінет міністрів і погрожував підірвати в будівлі гранату. Кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС .

На чорно-білих кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують вхід в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Через кілька секунд правопорушника виводять з другого поверху сходами.

Як пояснив глава МВС Денис Монастирський, надалі із затриманим будуть проводитися слідчі дії, в тому числі йому призначать психіатричну експертизу.

"В ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду", - додав міністр.

Фото: опубліковано відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін (mvs.gov.ua)