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МВС показало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін

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Київ, Середа 04 серпня 2021 19:03
МВС показало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін Фото: опубліковано відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабінет міністрів і погрожував підірвати в будівлі гранату. Кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

На чорно-білих кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують вхід в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Через кілька секунд правопорушника виводять з другого поверху сходами.

Як пояснив глава МВС Денис Монастирський, надалі із затриманим будуть проводитися слідчі дії, в тому числі йому призначать психіатричну експертизу.

"В ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду", - додав міністр.

Фото: опубліковано відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 4 серпня чоловік з гранатою прийшов в Кабмін і погрожував підірвати будівлю уряду.

Відзначимо, в Міністерстві ветеранів закликали не поспішати з висновками і коментарями щодо інциденту.

РБК-Україна розкривало всі подробиці сьогоднішнього інциденту з гранатою у Кабінеті Міністрів.

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