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У МВС розповіли подробиці загибелі п'ятьох лісорубів


Попередньо встановлено, що автомобіль міг перекинутись внаслідок негоди

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження через загибель лісорубів поблизу села Тарасівка Тячівського району. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Як зазначається, на Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей. Тоді повідомлялось, що знайшли тіла чотирьох лісорубів. Сьогодні МВС повідомив, що правоохоронці знайшли тіло п'ятого загиблого.

"Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме - зливи та підйому рівня води", - повідомили у прес-службі МВС.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у середу, 29 травня, перекинувся пасажирський катер з 32 пасажирами і двома членами екіпажу на борту.  РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.

 

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