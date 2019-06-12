У МВС розповіли подробиці загибелі п'ятьох лісорубів

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження через загибель лісорубів поблизу села Тарасівка Тячівського району. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Як зазначається, на Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей. Тоді повідомлялось, що знайшли тіла чотирьох лісорубів. Сьогодні МВС повідомив, що правоохоронці знайшли тіло п'ятого загиблого.

"Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме - зливи та підйому рівня води", - повідомили у прес-службі МВС.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у середу, 29 травня, перекинувся пасажирський катер з 32 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.