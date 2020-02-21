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У МВС розповіли про заходи безпеки в Нових Санжарах

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 16:03
У МВС розповіли про заходи безпеки в Нових Санжарах
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Безпеку забезпечують понад 300 нацгвардійців

Понад 300 військовослужбовців Національної гвардії забезпечують безпеку в Нових Санжарах, де перебувають евакуйовані з Уханя. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Геращенка, наразі ситуація довкола медичного центру та в селищі спокійна. Безпеку забезпечують 320 нацгвардійців, 70 співробітників поліції та 16 рятувальників зі складу ДСНС.

Він наголосив, що станом на зараз ситуація в Нових Санжарах повністю контрольована правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше у поліції Полтавської області повідомили, що правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до вчорашніх сутичок у Нових Санжарах, де місцеві жителі протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя. Частина учасників сутичок не були місцевими жителями.

Також РБК-Україна писало, що за фактом зіткнень у Нових Санжарах поліція відкрила 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці відкрили справи за ст. 293, 294, 161, 279, 345 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 20 лютого в Нових Санжарах відбулися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які намагалися не пустити на територію населеного пункту евакуйованих громадян України з Китаю.

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