МВС перевіряє інформацію про втручання у роботу системи "Вибори-2019"

Мова йде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи

Министерство внутренних дел проверяет сообщение о несанкционированном доступе в информационную систему ЦИК "Выборы-2019". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, "уже было зафиксировано несколько обращений от кандидатов в президенты относительно вмешательства в работу системы".

"Речь идет как о транзитных серверах, так и о несанкционированном доступе в систему. Наши специалисты проверяют эту информацию. Мы должны хорошо понимать, что информационно-аналитическая система "Выборы 2019" полностью защищена от внешнего воздействия", - отметил Аваков.

В свою очередь, руководитель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что проверка защиты систем ЦИК проходит сейчас в плановом режиме, а имеющиеся системы безопасности способны зафиксировать все аномальные вмешательства.

Напомним, СБУ на подготовке кибератак во время выборов 2019 разоблачила группировку хакеров в Черниговской области.

РБК-Украина писало, что накануне выборов в Украине увеличились случаи кибервмешательств и киберугроз, которые организованы Российской Федерацией.