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МВС попередило про можливі силові провокації з боку зовнішніх сил в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ отримує інформацію про можливі силові провокації в Україні з боку зовнішніх та внутрішніх сил після введення санкцій проти телеканалів. Правоохоронці готові реагувати на спроби дестабілізації ситуації в країні.

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Про це завив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає прес-служба МВС.

"Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил", - розповів він.

Шкіряк наголосив, що підрозділи поліції та Національної гвардії реагуватимуть в рамках своїх повноважень на будь-які спроби здійснення злочинів, закликів до порушення територіальної цілісності, масових заворушень, а також провокування силових і насильницьких дій.

Нагадаємо, вчора президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо введення санкцій проти соратника Віктора Медведчука та його телеканалів. Глава держави сказав, що санкції ввели відразу ж, як з'явилися підстави.

Як писало РБК-Україна, введення санкцій проти телеканалів прокоментував глава МВС Арсен Аваков. Він закликав не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю.

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