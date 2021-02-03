МВД предупредило о возможных силовых провокациях со стороны внешних сил в Украине

Министерство внутренних дел получает информацию о возможных силовых провокациях в Украине со стороны внешних и внутренних сил после введения санкций против телеканалов. Правоохранители готовы реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - рассказал он.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий.

Напомним, вчера президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника Виктора Медведчука и его телеканалов. Глава государства сказал, что санкции ввели сразу же, как появились основания.

Как писало РБК-Украина, введение санкций против телеканалов прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. Он призвал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью.