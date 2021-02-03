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Аваков про закриття каналів Козака: не плутайте свободу слова з антиукраїнською діяльністю

Україна, Середа 03 лютого 2021 17:39
Аваков про закриття каналів Козака: не плутайте свободу слова з антиукраїнською діяльністю
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на закриття телеканалів, що належать Тарасу Козаку. Він порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Матеріали, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми і вичерпними. Я хочу застерегти, не треба плутати поняття свободи слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора", - заявив міністр.

Аваков підкреслив, що МВС буде чітко і в рамках закону виконувати це рішення РНБО та указ президента.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що блокування телеканалів, що належать Козаку, є ретельно підготовленим кроком. Ці медіаресурси займалися інформаційним тероризмом.

Як писало РБК-Україна, Міністерство культури і інформаційної політики України звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами 112, ZIK і NewsOne.

Так, вчора президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Крім того, Мінкульт планує звернутися до YouTube з проханням заблокувати ці канали на платформі.

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Новини України Політика телеканалыАрсен АваковСанкції

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