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За п'яне водіння не каратимуть в'язницею: Зеленський підписав закон

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 23:05
За п'яне водіння не каратимуть в'язницею: Зеленський підписав закон
Фото: автомобілі (РБК-Україна)

Кримінальна відповідальність за нетверезе водіння була введена 1 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування покарання у вигляді ув'язнення за водіння у нетверезому стані. Закон з підписом глави держави повернули в Раду у четвер, 2 липня.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон передбачає внесення до 125 законодавчих актів змін, якими нетверезе водіння та пов'язані злочини вважаються "кримінальним правопорушенням", "кримінальним проступком" або "нетяжким злочином".

Після набуття чинності закону нетверезих водіїв не будуть карати позбавленням волі.

Зазначимо, 1 липня набув чинності ухвалений восени 2018 року закон, який передбачав кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. Тепер його буде скасовано.

Кримінальна відповідальність передбачена не тільки за п'яне водіння, але й допуск за кермо п'яного водія, відмову водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, а також вживання алкоголю водієм після дорожньо-транспортної пригоди, зупинки поліцією та до медичного огляду.

Нагадаємо, 1 липня також підняли розмір штрафів за водіння у нетверезому стані.

Крім того, МВС підготувало законопроект, який передбачає збільшення розміру штрафів за перевищення швидкості.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир Зеленськийуголовная ответственностьЗакон
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