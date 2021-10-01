Проєкт трансформації включає нові реформи. СН напрацює законопроєкти в Трускавці
Під час Великого засідання фракції Партії "Слуга народу" у Трускавці депутати розроблять законопроєкти для трансформації країни. У планах народних обранців підвищити в Україні соціальні стандарти, включаючи пенсії і зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії СН Олександра Корнієнко.
За його словами, депутати вироблять законопроєкти, які дозволять реформувати країну в перспективі 5-10 років.
"Це наша мрія і наше бачення, як підвищити соціальні стандарти - пенсії, соціальні виплати, середню зарплату. І тільки глибинною трансформацією економіки ми можемо цього досягти", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 1 і 2 жовтня у Трускавці проходить велике засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, Уряду та силовиків.