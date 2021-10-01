Силовики, трансформація та виступ Зеленського: план засідання СН на завтра
"Слуга народу" розпочала своє велике засідання фракції за участі представників уряду та Офісу президента. Завтра, 2 жовтня, народні депутати планують зустрітися з силовиками та правоохоронцями, а також заслухають президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.
Як пояснила Палійчук, "слуги" хочуть за участі представників силових міністерств та правоохоронних органів підбити підсумки роботи й обговорити ключові ідеї законопроектів, які будуть подаватися на розгляд парламенту.
Крім того, нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення. Вони планують розглянути такі напрямки:
- військова безпека та міжнародні відносини;
- енергетична незалежність і зелена трансформація;
- людський капітал;
- технологічний розвиток і ринкові трансформації;
- інфраструктура й місцевий розвиток;
- продовольчий хаб;
- цифровий хаб;
- верховенство права.
"В обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський. Він також виступить із промовою", - зазначила Палійчук.
На підставі підсумків фракція СН планує створити план для команди на найближчі два з половиною роки.