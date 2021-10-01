ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Силовики, трансформація та виступ Зеленського: план засідання СН на завтра

Новость на русском →
Трускавець, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:06
Силовики, трансформація та виступ Зеленського: план засідання СН на завтра Фото: які плани в СН на другий день засідання в Трускавці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

"Слуга народу" розпочала своє велике засідання фракції за участі представників уряду та Офісу президента. Завтра, 2 жовтня, народні депутати планують зустрітися з силовиками та правоохоронцями, а також заслухають президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Як пояснила Палійчук, "слуги" хочуть за участі представників силових міністерств та правоохоронних органів підбити підсумки роботи й обговорити ключові ідеї законопроектів, які будуть подаватися на розгляд парламенту.

Крім того, нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення. Вони планують розглянути такі напрямки:

  • військова безпека та міжнародні відносини;
  • енергетична незалежність і зелена трансформація;
  • людський капітал;
  • технологічний розвиток і ринкові трансформації;
  • інфраструктура й місцевий розвиток;
  • продовольчий хаб;
  • цифровий хаб;
  • верховенство права.

"В обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський. Він також виступить із промовою", - зазначила Палійчук.

На підставі підсумків фракція СН планує створити план для команди на найближчі два з половиною роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Трускавец Засідання фракції
NEWS
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо