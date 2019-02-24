У МВС підготували законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах

Аваков заявив, що розраховує на підтримку парламенту

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на поддержку парламентом законопроекта об усилении ответственности за нарушения на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Аваков объяснил, что в законопроекте предусмотрены наказания за серьезные нарушения более серьезными сроками, чем это определено сейчас.

"Мы вносим в Парламент и очень рассчитываем на то, что депутаты примут этот законопроект. Речь идет об усилении ответственности за нарушения на выборах, чтобы наказывать за серьезные нарушения более строгими сроками. Я уверен, что депутаты поддержат этот законопроект, потому что их лидеры везде заявляют, что хотят честных выборов", - сказал Аваков.

Также он заверил, что полиция и в дальнейшем будет реагировать на каждый вызов относительно нарушений избирательного законодательства.

Министр добавил, что по состоянию на 24 февраля полицией зарегистрировано 89 уголовных производств, всего поступило 1871 обращения. По его словам, чаще всего поступают заявления о подкупе, заявления о незаконной наружной рекламе и хулиганстве.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что против него готовится ряд провокаций для того, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов.

Ранее Аваков заявил, что несмотря на атаки и дискредитацию полиция будет продолжать бороться с нарушениями на выборах президента.