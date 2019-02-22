Аваков заявив, що проти нього готуються провокації

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Міністр стверджує, що йому можуть перерахувати гроші нібито за прикриття порушень одного із кандидатів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що проти нього готується низка провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Авакова.

Глава МВС розповів, що за "сценарієм" на його рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата". Він також зазначив, що гроші можуть бути російського походження.

"Коли такого роду провокації виходить від країни-агресора, я розумію. Але коли такі інтриги плетуться проти тебе у власній країні - це прийняти непросто. Проте, я припускав, що щось подібне може трапитися. І намагався бути до цього готовий. І готовий", - написав Аваков.

Також він наголосив, що не піде на компроміси і не буде укладати таємних домовленостей ні з одним з кандидатів в президенти.

"На 54-й день виборчої кампанії в МВС і Національну поліцію надійшло 1741 Повідомлення про порушення. Всі без винятку отримали реакцію від правоохоронців. 77 кримінальних проваджень, 401 адміністративний протокол. Статистика по фігурантам звернень така: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117", - додав Аваков.

Раніше Аваков заявив, що попри атаки і дискредитацію поліція буде продовжувати боротися з порушеннями на виборах президента.

РБК-Україна писало, що кіберполіція України погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України, а також верифікацію замовників політичної реклами для попередження недобросовісної агітації.