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У МВС підготували законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    24.02.2019 - 22:22
У МВС підготували законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков заявив, що розраховує на підтримку парламенту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що розраховує на підтримку парламентом законопроекту про посилення відповідальності за порушення на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС

Аваков пояснив, що у законопроекті передбачені покарання за серйозні порушення більш серйозними строками, ніж це визначено зараз.

"Ми вносимо в Парламент і дуже розраховуємо на те, що депутати приймуть цей законопроект. Мова йде про посилення відповідальності за порушення на виборах, щоб карати за серйозні порушення більш суворими строками. Я впевнений, що депутати підтримають цей законопроект, тому що їх лідери скрізь заявляють, що хочуть чесних виборів", - сказав Аваков.

Також він запевнив, що поліція і надалі буде реагувати на кожен виклик щодо порушень виборчого законодавства.

Міністр додав, що станом на 24 лютого поліцією зареєстровано 89 кримінальних проваджень, всього надійшло 1871 звернення. За його словами, найчастіше надходять заяви про підкуп, заяви про незаконну зовнішню рекламу та хуліганство.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що проти нього готується низка провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів.

Раніше Аваков заявив, що попри атаки і дискредитацію поліція буде продовжувати боротися з порушеннями на виборах президента. 

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