У МВС пояснили, як війна вплинула на ставлення українців до зброї
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українці готові до зняття заборони на володіння зброєю. Більшість громадян України підтримують таке рішення.
Про це в колонці РБК-Україна розповів радника міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка.
Як свідчить недавнє опитування в додатку "Дія", майже 60% громадян підтримують легалізацію зброї для особистого захисту. Ще майже 20% виступають за дозвіл використання зброї для спеціальних потреб. А ні в якому вигляді не підтримує питання легалізації лише 21% опитаних.
Денисенко підкреслив, що до початку війни легалізацію зброї в Україні підтримувало не більше 25% українців.
"Швидше за все, саме військова агресія Путіна призвела до кардинальних змін у суспільних настроях", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що у кожного українця вдома має бути зброя для захисту.
Раніше повідомлялося, що згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників.
Крім того, РБК-Україна писало про те, що, яку саме зброю віддають перевагу українці.
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