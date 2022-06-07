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У МВС пояснили, як війна вплинула на ставлення українців до зброї

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 14:47
У МВС пояснили, як війна вплинула на ставлення українців до зброї Фото: українці готові до зняття заборони на володіння зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українці готові до зняття заборони на володіння зброєю. Більшість громадян України підтримують таке рішення.

Про це в колонці РБК-Україна розповів радника міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка.

Як свідчить недавнє опитування в додатку "Дія", майже 60% громадян підтримують легалізацію зброї для особистого захисту. Ще майже 20% виступають за дозвіл використання зброї для спеціальних потреб. А ні в якому вигляді не підтримує питання легалізації лише 21% опитаних.

Денисенко підкреслив, що до початку війни легалізацію зброї в Україні підтримувало не більше 25% українців.

"Швидше за все, саме військова агресія Путіна призвела до кардинальних змін у суспільних настроях", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що у кожного українця вдома має бути зброя для захисту.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників.

Крім того, РБК-Україна писало про те, що, яку саме зброю віддають перевагу українці.

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