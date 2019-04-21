МВС назвало суму штрафу Зеленському за демонстрацію бюлетеня

Стало відомо, який штраф загрожує кандидату в президенти України Володимиру Зеленському, який продемонстрував свій бюлетень з результатом волевиявлення. Про це в ході брифінгу Міністерства внутрішніх справ розповів Зорян Шкіряк, представник координаційного штабу по забезпеченню правопорядку на виборах,

Шкіряк розповів, який штраф загрожує Зеленському за те, що він продемонстрував бюлетень з результатом волевиявлення на дільниці.

"Це приблизно від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів - 1500-1600 гривень", - сказав він.

У свою чергу глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що правоохоронці вже склали адміністративний протокол.

"Є також ряд інших виробництв. Зокрема анонімне повідомлення про вчинення правопорушення одним з кандидатів. Адміністративний протокол складено", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, Зеленський проголосував на виборах президента. Під час голосування Зеленський продемонстрував бюлетень на виборчій дільниці на Оболоні. Глава поліції Києва Андрій Крищенко розповів, які заходи були прийняті після подібних порушень в першому турі виборів.

Зазначимо, частина 1 статті 7 закону україни "Про вибори президента України" забороняє фотографування і відеофіксацію в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування. Закон також забороняє демонстрацію виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування, оскільки це є порушенням таємниці голосування.