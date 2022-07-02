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В МВС назвали ключову ціль Росії у війні, і це не Донбас

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (фото: investigator)
Автор: Наталія Гурковська

Ключова ціль окупантів в Україні - це насправді не Донбас, а Одеса і повний контроль над Чорним морем.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія Херсонської області план максимум - це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - розповів він.

За словами Денисенка, втілення цього плану важливе для Кремля ще і тому, що якщо росіянам вдається захопити Одесу, вони тоді повертаються на початок 20 століття, коли Радянський Союз патрулював більшу частину Чорного моря і був домінантною силою у Чорному морі.

"Тобто це їхня доктрина столітньої давності", - констатує радник міністра.

Водночас наразі окупантам, втілити загадане поки не вдається.

"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - резюмує Денисенко.

Раніше Денисенко оцінив можливість нападу Росії на Молдову, враховуючи те, що РФ вже навіть розробила чіткий план вторгнення на територію сусідньої країни.

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Донбас