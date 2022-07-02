UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД назвали ключевую цель России в войне, и это не Донбасс

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (фото: investigator)
Автор: Наталия Гурковская

Ключевая цель оккупантов в Украине - это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Состоянием на сейчас у них план минимум это просто аннексия Херсонской области, план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - рассказал он.

По словам Денисенко, воплощение этого плана важно для Кремля еще и потому, что если россиянам удается захватить Одессу, они возвращаются к началу 20 века, когда Советский Союз патрулировал большую часть Черного моря и был доминантной силой в Черном море.

"То есть это их доктрина столетней давности", - констатирует советник министра.

В то же время оккупантам воплотить загаданное пока не удается.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - резюмирует Денисенко.

Ранее Денисенко оценил возможность нападения России на Молдову, учитывая то, что РФ уже даже разработала четкий план вторжения на территорию соседней страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс