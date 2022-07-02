В МВД назвали ключевую цель России в войне, и это не Донбасс

"Состоянием на сейчас у них план минимум это просто аннексия Херсонской области, план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - рассказал он.

По словам Денисенко, воплощение этого плана важно для Кремля еще и потому, что если россиянам удается захватить Одессу, они возвращаются к началу 20 века, когда Советский Союз патрулировал большую часть Черного моря и был доминантной силой в Черном море.

"То есть это их доктрина столетней давности", - констатирует советник министра.

В то же время оккупантам воплотить загаданное пока не удается.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - резюмирует Денисенко.