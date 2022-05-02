У МВС України відреагували на можливе вторгнення РФ до Молдови
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко оцінив можливість нападу Росії на Молдову, враховуючи те, що РФ вже навіть розробила чіткий план вторгнення на територію сусідньої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "24 каналу".
"Для того, щоб це зробити (напасти на Молдову - ред.) потрібно пролетіти на територію України. Іншого варіанту немає. Або Румунія, або Україна", - сказав він.
Водночас Денисенко не виключив, що Росія може спустити масований десант на транспортних літаках та гелікоптерах у Придністров'ї, які вилетять із захопленого Криму.
"Теоретично, напевно, такий варіант існує", - наголосив він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські бійці запевнили в контрольованості обстановки в прикордонних районах, зокрема й вздовж невизнаного Придністров'я.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.