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МВС моніторить реєстр виборців для виявлення "мертвих душ"

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 03:00
МВС моніторить реєстр виборців для виявлення "мертвих душ"
Ілюстративне фото (proxy.duckduckgo.com)

Аваков застерігає членів виборчих комісій від фальсифікацій

Міністерство внутрішніх справ у рамках виборчої кампанії 2019 року розпочало моніторинг реєстру виборців для виявлення так званих "мертвих душ". Як інформує РБК-Україна, про це сказав глава міністерства Арсен Аваков у ток-шоу "Право на владу", передає прес-служба МВС.

За словами міністра, це робиться для того, щоб не допустити фальсифікації.

"Ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб у реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує", - сказав Аваков. 

Він, що МВС пильно стежить за реєстрацією мешканців окупованих територій Донбасу та Криму та закликав членів виборчих комісій утриматись від участі в фальсифікаціях.

"Ми маємо базу даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, яка не перетинала кордон і знаходиться закордоном, то це кримінальна відповідальність. Тому я хочу сказати членам комісії, не беріть участь ні в яких схемах", - наголосив міністр.

МВС моніторить реєстр виборців для виявлення &quot;мертвих душ&quot;

Нагадаємо, у МВС заявили, що за останні три тижні вшестеро зросла кількість мешканців окупованих територій, які бажають змінити місце голосування на президенстьких виборах.

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