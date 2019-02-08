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Аваков заявив про збільшення числа мешканців окупованих територій, які змінюють місце голосування

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 00:02
Аваков заявив про збільшення числа мешканців окупованих територій, які змінюють місце голосування
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Активність жителів окупованих територій зросла за останні три тижні

Міністерство внутрішніх справ зафіксувало зростання кількості мешканців окупованих територій, котрі подали заявки на зміну місця голосування під час президентських виборів у березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на главу міністерства Арена Авакова.

Зокрема, за його словами, активність виборців, котрі мешкають на тимчасово окупованих територіях, зросла за останні три тижні.

"Ми фіксуємо за останні три тижні збільшення у 6 разів кількості людей,які приходять з окупованих територій та переписують місце голосування на інше.Це добре чи погано? Думає хтось про голосування? Чи це схема, яку нам пропонує один із кандидатів або наш ворог?", - цитує Авакова Twitter МВС.

Аваков заявив про збільшення числа мешканців окупованих територій, які змінюють місце голосування

Нагадаємо, до Національної поліції України від початку передвиборчої кампанії надійшло 63 звернення щодо порушення виборчого законодавства. Із них 40 звернень - це факти з ознаками порушень виборчого законодавства, 23 - інформаційного характеру. За всіма фактами проводиться перевірка.

Раніше Аваков заявляв, що в Україні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента.

 

 

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