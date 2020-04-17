ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежі не несуть загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу радіовідходів

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 17:34
Пожежі не несуть загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу радіовідходів
Фото: глава ДСНС Микола Чечоткін (dsns.gov.ua)

Радіаційний фон у Києві та області знаходиться в межах норми

Пожежі не несуть загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховища радіоактивних відходів. Про це під час селекторної наради повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що напередодні шквальний вітер на Житомирщині пошкодив мережі електропередачі. Вранці в регіоні зафіксовано три нові вогнища пожежі. До того ж горять і торф'яні поклади.

"Ні одна з цих осередків не несе загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховища радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам важко, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити", - зазначив Чечоткін.

Вчора сили та засоби рятувальників були передислоковані з урахуванням нової оперативної обстановки.

При цьому наголошується, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться в межах норми і не перевищує природних фонових значень.

"Все, що в Києві відбувається, - це не з Чорнобильської зони. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть в нашу сторону і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", - повідомив Аваков.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози. Також у КМДА повідомили, що пожежа в Чорнобильській зоні вже остаточно погасили.

Крім того, у Житомирській області пожежа, яка сталася в результаті підпалу сухостою, перекинулася на селище Новосілка. Вогнем було пошкоджено 8 будинків - 3 житлових і нежитлових 5. Пожежа знищила 80 га трав'яного настилу та 2 га лісового масиву.

У Києві частково перекриють Хрещатик Росія пропонує допомогу в ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні
Новини України КиївпожежаОфіс президента
News
On Top