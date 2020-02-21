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МВС Німеччини визнало стрілянину в Ханау терактом

Новини » Політика     21.02.2020 - 15:34
МВС Німеччини визнало стрілянину в Ханау терактом
Ілюстративне фото (twitter.com/dnerfunboss)

По всій країні буде посилена робота поліції, щоб запобігти діям можливих злочинців

Міністерство внутрішніх справ Німеччини визнало стрілянину в Ханау, в результаті якої загинуло одинадцять чоловік, терактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами глави МВС Німеччини Хорста Зеехофера, загроза з боку правого екстремізму, антисемітизму та расизму в Німеччині велика.

"Злочин у Ханау - це однозначно расистськи мотивований терористичний акт", - заявив він.

Також міністр додав, що стрілянина в Ханау стала вже третім правоекстремістським нападом у Німеччині за останні кілька місяців.

Він також пообіцяв, що по всій країні буде посилена робота поліції, щоб запобігти дії можливих злочинців.

"МВС також посилить спостереження за мечетями", - додав міністр.

Нагадаємо, увечері 19 лютого невідомий чоловік відкрив стрілянину в двох кальян-барах в місті Ханау. В результаті стрілянини загинули 9 осіб. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти осіб.

Невдовзі тіло ймовірного стрільця було виявлено в його будинку. Поруч знаходилося тіло 72-річної матері. Повідомлялося, що передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау залишив передсмертну записку і відеоповідомлення, в якій пояснив мотив злочину. При цьому текст листа не наводився.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральна прокуратура Німеччини розглядає стрілянину в місті Ханау як ймовірний терористичний акт.

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