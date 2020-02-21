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МВД Германии признало стрельбу в Ханау терактом

Новости » Политика     21.02.2020 - 15:34
МВД Германии признало стрельбу в Ханау терактом
Иллюстративное фото (twitter.com/dnerfunboss)

По всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников

Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау, в результате которой погибло одиннадцать человек, терактом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, угроза со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма в Германии большая.

"Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил он.

Также министр добавил, что стрельба в Ханау стала уже третьим правоэкстремистским нападением в Германии за последние несколько месяцев.

Он также пообещал, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников.

"МВД также усилит наблюдение за мечетями", - добавил министр.

Напомним, вечером 19 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу в двух кальян-барах в городе Ханау. В результате стрельбы погибли 9 человек. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.

Вскоре тело предполагаемого стрелка было обнаружено в его доме. Рядом также находилось тело его 72-летней матери. Сообщалось, что предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. При этом текст письма не приводился.

Как сообщало РБК-Украина, Генеральная прокуратура Германии рассматривает стрельбу в городе Ханау как вероятный террористический акт.

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