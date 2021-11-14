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МВС допускає введення НС у разі загрози мігрантів у прикордонних областях

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ України допускає можливість введення надзвичайного стану в прикордонних областях. Зокрема, у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачимо, і якщо для цього буде необхідність, як вже повідомив секретар РНБО - опрацьовані різні сценарії дій, аж до тих, щоб впроваджувався надзвичайний стан в цих прикордонних областях", - заявив міністр.

При цьому він додав, що вже визначені місця дислокації особового складу для посилення прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції.

"Визначено взаємодію з іншими підрозділами територіальної оборони, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон", - повідомив міністр.

Монастирський також додав, що головним планом України є будівництво державного кордону.

"Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Крім того, для охорони держкордону з Білоруссю вже вирушили 8,5 тисяч правоохоронців.

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Денис МонастирськийНадзвичайний станМіграційна криза