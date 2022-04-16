МВС залучатиме іноземних фахівців для розмінування України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається на допомогу дружніх країн у питанні очищення від російських снарядів території України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Українська влада вирішила збільшити вдвічі чисельність піротехніків. Окрім того, у МВС розраховують поповнення своїх лав іноземними фахівцями.

"Сьогодні буде прийнята відповідна постанова уряду, і до 400 піротехніків додатково буде долучено до роботи. Крім того, ми розраховуємо на залучення міжнародних команд у найближчі два тижні зі США, Канади, Португалії, низки європейських країн, які приїдуть зі своєю технікою і допоможуть розміновувати будинки", – заявив Монастирський.

Міністр також розповів про вилучення фахівцями ДСНС понад п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів щодня. За його словами, кожен новий день війни додає 30 днів до процесу розмінування.