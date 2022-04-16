МВД будет привлекать иностранных специалистов для разминирования Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский надеется на помощь дружественных стран в вопросе очистки от российских снарядов территории Украины.

Украинские власти решили увеличить вдвое численность пиротехников. Кроме того, в МВД рассчитывают пополнение своих рядов иностранными специалистами.

"Сегодня будет принято соответствующее постановление правительства, и к 400 пиротехникам дополнительно будут приобщены к работе. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение международных команд в ближайшие две недели из США, Канады, Португалии, ряда европейских стран, которые приедут со своей техникой и помогут разминировать дома", – заявил Монастырский.

Министр также рассказал об изъятии специалистами ГСЧС более пяти тысяч взрывоопасных предметов ежедневно. По его словам, каждый новый день войны добавляет 30 дней в процесс разминирования.