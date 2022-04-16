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МВД будет привлекать иностранных специалистов для разминирования Украины

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 22:37
МВД будет привлекать иностранных специалистов для разминирования Украины Фото: Иностранцы помогут разминировать Украину (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр внутренних дел Денис Монастырский надеется на помощь дружественных стран в вопросе очистки от российских снарядов территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Украинские власти решили увеличить вдвое численность пиротехников. Кроме того, в МВД рассчитывают пополнение своих рядов иностранными специалистами.

"Сегодня будет принято соответствующее постановление правительства, и к 400 пиротехникам дополнительно будут приобщены к работе. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение международных команд в ближайшие две недели из США, Канады, Португалии, ряда европейских стран, которые приедут со своей техникой и помогут разминировать дома", – заявил Монастырский.

Министр также рассказал об изъятии специалистами ГСЧС более пяти тысяч взрывоопасных предметов ежедневно. По его словам, каждый новый день войны добавляет 30 дней в процесс разминирования.

К слову, глава КГВА заявил о наращивании подготовки Киева к обороне.

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