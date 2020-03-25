МВС контролюватиме самоізоляцію українців через мобільний додаток

Міністерство внутрішніх справ контролюватиме самоізоляцію людей, у яких діагностували коронавірус, а також тих українців, які контактували з інфікованими. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, наразі МВС спільно з Мінцифрою розробляють відповідні нормативні акти, а також сам додаток до смартфону. Геращенко уточнив, що такий досвід контролю за самоізольованими громадянами вже використали в Польщі та Південній Кореї.

"Хворі на коронавірус та ті, хто контактував із хворими, матимуть у себе такий додаток, за допомогою якого ми зможемо контролювати, щоб вони не виходили з дому на період ізоляції", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція може почати контролювати самоізоляцію українців за допомогою даних мобільних операторів.

Щодня з-за кордону повертаються тисячі українців. У тому числі - з країн, де зафіксована значна кількість заражень коронавірусом. Тільки за минулу добу до України повернулось 11 тисяч громадян.

Наразі в Україні офіційно підтверджено 113 випадків COVID-19. Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.