ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До України за добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:53
До України за добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб
Ілюстративне фото (flyuia.com)

Українці продовжують повертатися через пандемію коронавірусу

Через пандемії коронавірусу до України за минулу добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що за минулу добу український кордон перетнуло майже 19 000 осіб, з яких більше 11 000 осіб - це українці, які повернулися з-за кордону. Також на виїзд оформили 2370 іноземців, а до країни через карантин не пустили майже 30 іноземних громадян.

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я близько 13000 осіб. Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні згоди і пам'ятки про самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 27 березня Україна повністю закриває державний кордон для пасажирських перевезень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це необхідно, щоб запобігти потраплянню коронавірусу та його поширенню.

Український уряд сьогодні продовжив карантин ще на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів: що зміниться
Новини України евакуаціяукраинцыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся