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МВС Білорусі підтверджує затримання близько 300 учасників протестів

Мінськ, Понеділок 02 листопада 2020 10:58
МВС Білорусі підтверджує затримання близько 300 учасників протестів
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

На протестах в Білорусі 1 листопада затримали близько 300 учасників. А для розгону акцій силовики застосовували світлошумові боєприпаси і гумові кулі.

Про це у Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що вчора в Білорусі зафіксували 13 протестних акцій. Найчисленнішою стала хода в Мінську з блокуванням проїжджої частини проспекту Незалежності, після чого протестувальники прибули до урочища Куропати.

МВС Білорусі зазначає, що акції супроводжувалися фактами активної протидії правоохоронним органам, а в районі Логойского тракту протестувальники використали саморобний вибуховий пристрій.

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська і Мінського району затримано близько 300 осіб, відносно них складено адміністративні протоколи", - зазначила Чемоданова.

Нагадаємо, вчора в Мінську пройшла чергова масова акція проти режиму Олександра Лукашенка, силовики стягували броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети.

Минулого тижня він виступив з новими погрозами щодо протестувальників і заявив, що силовики "не будуть брати полонених".

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