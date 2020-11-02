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МВД Беларуси подтверждает задержание около 300 участников протестов

Минск, Понедельник 02 ноября 2020 10:58
МВД Беларуси подтверждает задержание около 300 участников протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

На протестах в Беларуси 1 ноября задержали около 300 участников. А для разгона акций силовики применяли светошумовые боеприпасы и резиновые пули.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что вчера в Беларуси зафиксировали 13 протестных акций. Самым многочисленным стало шествие в Минске с блокированием проезжей части проспекта Независимости, после чего протестующие прибыли в урочище Куропаты.

МВД Беларуси отмечает, что акции сопровождались фактами активного противодействия правоохранительным органам, а в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы", - отметила Чемоданова.

Напомним, вчера в Минске прошла очередная массовая акция против режима Александра Лукашенко, силовики стягивали бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы.

На прошлой неделе он выступил с новыми угрозами в отношении протестующих и заявил, что силовики "не будут брать пленных".

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