МВС 31 березня перевірить реєстр виборців щодо перебування в Україні

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

За інформацією Авакова, зараз близько 5 мільйонів українців працюють за кордоном

Державна прикордонна служба у день голосування на виборах президента 31 березня перевірить реєстр виборців на предмет ъх перебування на цю мить в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За інформацією міністра, зараз близько 5 мільйонів українців працюють за кордоном.

"Хтось буде голосувати у посольстві, невелика частина приїде проголосувати в Україну. Але більшість не буде... Тут важливо розуміти, що коли член комісії видає бюлетень для голосування громадянину, то він розписується і видно, хто видавав. Якщо ти видав документ не самому громадянину, а його родичам, а сам він за кордоном, то це легко перевірити", - зазначив Аваков.

Він додав, що Державна прикордонна служба, маючи реєстр виборців, зможе перевірити факт фізичної наявності особи на території України.

"Ця процедура може зайняти кілька днів. Проте ми побачимо, що певний громадянин на цей момент був, наприклад, в Іспанії, але проголосував у Яремчі", - уточнив Аваков.

Він наголосив, що за такий злочин людина, яка видала бюлетень, може отримати 5 років в’язниці.

Водночас Аваков не бачить ризиків у схемах з померлими на президентських виборах.

"Вони знаходяться у реєстрі виборців, але в реєстрі голосуючих їх бути не повинно. Якщо ви раптом побачили, що сусід ваш є в списку, а він помер, то ви повинні сказати про це членам комісії. Може бути таке, що в перехідний період сам реєстр трошки гальмує", ‑ зазначив міністр.

Нагадаємо, усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України з 21 березня у зв'язку із проведенням виборів президента 2019 переходять на посилений режим несення служби.