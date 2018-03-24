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Збірні України з біатлону втратили квоти на наступний сезон

НовиниСпорт    24.03.2018 - 10:10
Фото: збірна України з біатлону (Костя Клименко, biathlon.com.ua)
Фото: збірна України з біатлону (Костя Клименко, biathlon.com.ua)

Пропуск заключного етапу Кубка світу негативно позначився на заліку

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону, пропустивши заключний етап Кубка світу в російської Тюмені, втратили квоти на наступний сезон. Про це повідомляє Sport.ua.
 
Чоловіча національна команда після пропуску етапу в РФ опустилася в Кубку націй на 11 місце. Це означає, що в наступному сезоні наша команда зможе виставляти на кожну гонку з роздільним стартом лише чотири спортсмени, а не п'ять, як в нинішньому.

Що стосується жіночої збірної, то вона, пропустивши етап в Тюмені, вилетіла з першої п'ятірки Кубка націй і втратила квоту в шість спортсменів на гонках з роздільним стартом. У наступному сезоні тренери команди зможуть заявляти на такі гонки лише п'ять спортсменок.

Загальний залік Кубка націй був визначений за результатами спринтерських гонок в Тюмені, переможцями яких стали француз Мартен Фуркад і білоруска Дарина Домрачева.

Нагадаємо, лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила про можливе завершення спортивної кар'єри.

Фуркад в рекордний сьомий раз виграв Кубок світу з біатлону Лідери біатлонної збірної США Бейлі і Бурк завершили кар'єри
Теги публікації: Збірна України, квота, квоты, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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