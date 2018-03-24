Збірні України з біатлону втратили квоти на наступний сезон

Пропуск заключного етапу Кубка світу негативно позначився на заліку

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону, пропустивши заключний етап Кубка світу в російської Тюмені, втратили квоти на наступний сезон. Про це повідомляє Sport.ua.



Чоловіча національна команда після пропуску етапу в РФ опустилася в Кубку націй на 11 місце. Це означає, що в наступному сезоні наша команда зможе виставляти на кожну гонку з роздільним стартом лише чотири спортсмени, а не п'ять, як в нинішньому.

Що стосується жіночої збірної, то вона, пропустивши етап в Тюмені, вилетіла з першої п'ятірки Кубка націй і втратила квоту в шість спортсменів на гонках з роздільним стартом. У наступному сезоні тренери команди зможуть заявляти на такі гонки лише п'ять спортсменок.

Загальний залік Кубка націй був визначений за результатами спринтерських гонок в Тюмені, переможцями яких стали француз Мартен Фуркад і білоруска Дарина Домрачева.

Нагадаємо, лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила про можливе завершення спортивної кар'єри.