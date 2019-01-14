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Муженко примет участие в заседании военного комитета НАТО

Новости » Политика    14.01.2019 - 16:10
Муженко примет участие в заседании военного комитета НАТО
Фото: Виктор Муженко (УНИАН)

Заседании военного комитета НАТО состоится 15-16 января

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко примет участие в заседании военного комитета НАТО, который состоится в штаб-квартире Альянса 15-16 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины при НАТО.

Известно, что в штаб-квартире Альянса состоится очередное заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Основу повестки дня встречи высших военных руководителей НАТО составят вопросы развития ситуации безопасности в евроатлантическом регионе, выполнения решений предыдущих саммитов НАТО по реагированию на растущую агрессивность России, а также ситуация на Ближнем Востоке.

В рамках мероприятий планируется также проведение совместного с партнерами заседания о результатах деятельности Миссии НАТО в Афганистане. Участие в этом заседании планирует принять Муженко.

Напомним, украинская делегация уделит особое внимание вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО. 

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Новости Украины Виктор Муженко
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