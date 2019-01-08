Чоловік, який влаштував стрілянину в Лос-Анджелесі, затриманий

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Стрілком виявився 47-річний Реджинальд Уоллес

Поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Начальник поліції повідомила, що заарештованого впізнали як 47-річного Реджинальда Уоллеса з Лос-Анджелеса. Вона зазначила, що його впізнали протягом 30 годин після стрілянини і заарештували в Лос-Анджелесі.

Press Release: Investigation Follow-Up Information pic.twitter.com/y9MX2UJB8Z — Torrance Police (@TorrancePD) January 8, 2019

Нагадаємо, в передмісті Лос-Анджелеса (США) в боулінг-клубі відбулася стрілянина. Спочатку повідомлялося про кілька постраждалих.

Як повідомляло РБК-Україна, в Чикаго у лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

В кінці листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомлялося, стрілок був ліквідований поліцейськими.