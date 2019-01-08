Мужчина, устроивший стрельбу в Лос-Анджелесе, задержан

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Стрелком оказался 47-летний Реджинальд Уоллес

Полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Начальник полиции сообщила, что арестованного опознали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его опознали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.

Press Release: Investigation Follow-Up Information pic.twitter.com/y9MX2UJB8Z — Torrance Police (@TorrancePD) January 8, 2019

Напомним, в пригороде Лос-Анджелеса (США) в боулинг-клубе произошла стрельба. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших.

Как писало РБК-Украина, в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.

В конце ноября в результате стрельбы в одном из торговых центровгорода Гувер, штат Алабама погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщалось, стрелок был ликвидирован полицейскими.