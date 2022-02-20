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Бойовики в ОРДЛО почали "мобілізувати" неповнолітніх, - Денісова

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Неділя 20 лютого 2022 21:26
Бойовики в ОРДЛО почали "мобілізувати" неповнолітніх, - Денісова Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Донбасі розпочалась мобілізація серед неповнолітніх жителів. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Денісової.

"У так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях", - додає Денісова.

Як відзначає омбудсмен, такі вчинки з боку окупаційної влади порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучати дітей до збройних конфліктів.

"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань", - пише Денісова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Донбасу примусово мобілізує етнічних греків.

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