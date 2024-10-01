Битвы, повлиявшие на ход войны. В Киеве презентовали книгу о знаменитом разведчике ГУР

Защищал Киевщину и штурмовал остров Змеиный

Проект "Выдающиеся разведчики" рассказывает об истории борьбы украинского народа против российских захватчиков и призван сохранить память о героях, отдавших свою жизнь за Родину.

Новый буклет посвятили герою Украины Олегу Зайцеву, воину из подразделения Главного управления разведки "Шаман". Герой защищал Украину от оккупантов, начиная с 2014 года. Был активным общественным деятелем.

К слову, предыдущий выпуск проекта "Выдающиеся разведчики" посвятили другу Олега, Герою Виталию Игнатенко. Они оба защищали Украину с первых дней российской агрессии, были добровольцами. Сначала в разных подразделениях – Олег после участия в Революции Достоинства пошел защищать Украину в составе "Правого сектора", а Виталий служил в бригаде Национальной гвардии Украины и 72-й бригаде имени Черных запорожцев.

Фото: ГУР презентовало новую серию проекта "Выдающиеся разведчики"

Позже они оба служили в спецподразделении "Шаман" – вместе участвовали в сложных операциях, всегда были бок о бок, очень дружили. И, к сожалению, вдвоем погибли.

"Олег стремился, чтобы Украина была свободной. Чтобы люди могли выбирать свое будущее. И когда российские захватчики оккупировали сначала Крым, а затем вторглись на украинский Восток, он без раздумий раздумывая взял свое оружие, ушел, собственное оружие пошел защищать украинский Донбасс", – рассказывает о Герое автор проекта ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" Ольга Мосьондз.

Олег участвовал в важных для Украины битвах. В частности, за Авдеевскую "промку". Эти битвы сравниваются с важностью и сложностью с битвами за Донецкий аэропорт, говорит автор проекта.

Когда началось широкомасштабное вторжение РФ 24 февраля, Олег Зайцев стал одним из защитников Киевщины, уже находясь в составе батальона "Шаман" ГУР МО.

Он участвовал в битвах, непосредственно повлиявших на ход этой войны. Благодаря Олегу и другим защитникам россияне отошли от Киева. Фактически ни одно сражение батальона "Шаман" не происходило без участия Олега. Это битва за Мощун, битва за Ирпень.

Фото: Олег Зайцев воевал в элитном спецподразделении ГУР

"Он был одним из тех, кто штурмовал остров Змеиный, пытаясь выбить из него окупантов и тем самым снизить доминирование врага в Черном Море и разрешить гражданскому судоходству восстановиться, и чтобы можно было разблокировать зерновой коридор. Влияние освобождения, которое потом удалось реализовать, тяжело переоценить", – говорит Ольга.

Не боялся браться за сложные задачи

Жена Наталья поддерживала Олега с первого дня, когда он захотел встать на защиту против российской агрессии. Пара познакомились, еще когда они были студентами. В этом году их браку должно было исполниться 20 лет.

По словам жены Героя, такие бойцы, как Олег, продолжают жить среди нас и быть частью нашего общества, пока их помнят и чтят.

"Такие люди, как он, – на них нужно ориентироваться. Они являются примером в устойчивости, и тому, как нужно принимать решения. Такие люди - образец воли, принципиальности и такой настоящей искренности и щедрости другим людям", – говорит Наталья.

По ее словам, мужчина был очень многогранным: получил образование химика, затем стал актером – играл в театре "Lf[". Интересовался медициной, сам овладевал оружием, имел активную гражданскую позицию.

Фото: У защитника осталась жена и две дочери

"Это был человек, который не боялся делать сложные вещи, в то же время быть креативным, и главное – выполнять задание без колебаний и сомнений. Его любит наша семья, уважают и помнят собратья. Я благодарна Главному управлению разведки за проект, который бережет память о героях", – говорит она.

Семья сохраняет голосовые сообщения Олега, которые он посылал перед походами на важные задачи, а также по возвращении из них.

За выдающиеся достижения, выявленные во время выполнения боевых задач по сдерживанию и отпору вооруженной агрессии России, младшему лейтенанту Олегу Зайцеву и его побратиму Виталию Игнатенко удостоен высшего звания государства – Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.

Их имена и подвиг запечатлены на страницах Книги Славы ГУР МО Украины и истории борьбы за свободу украинского народа.