Кабмін найближчим часом запровадить карантин вихідного дня

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Кабінет міністрів має намір найближчим часом запровадити карантин вихідного дня в Україні. Він передбачає більш жорсткі обмеження по суботах і неділях.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні можна говорити про два рівні епідеміологічної небезпеки: "помаранчевий" (майже по всій країні) і "червоний" (майже на 200 адміністративних одиницях).

"Найближчим часом буде запропоновано та проголосовано Кабінетом міністром України (постанову, - ред.) про більш жорсткий карантин на вихідний день. Ми будемо робити все можливе, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти економіку", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на проект змін писало, що карантин вихідного дня буде працювати з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У ці дні буде заборонено прийом відвідувачів у ресторанах, ТРЦ, роботу закладів культури і так далі.

Сьогодні Ляшко також заявив, що Україна переходить на другий етап реагування на COVID-19, який полягає в розгортанні додаткових ліжко-місць у лікарнях.