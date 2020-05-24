Музеї Ватикану відкривають після карантину

Музеї Ватикану знову відкриються з 1 червня. Таким чином карантин через коронавірус, який виснажила казну Святого Престолу, підходить до кінця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У музеях зберігаються деякі з найвидатніших шедеврів епохи Відродження, а також давньоримські і єгипетські артефакти. Їх можна буде побачити з початку червня, однак тільки шляхом онлайн-бронювання для контролю кількості людей.

Відвідувачам будуть перевіряти свою температуру. Також вони повинні будуть носити маски і користуватися дезинфікуючим засобом для рук. Персонал буде носити маски і рукавички, а медичні працівники будуть постійно чергувати.

Аналогічні умови будуть застосовуватися до відвідувачів папської дачі в Кастель-Гандольфо на південь від Риму.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії в рамках ослаблення карантинних обмежень планує з 3 червня дозволити вільне пересування по країні.

РБК-Україна писало, що в Іспанії розраховує відкрити кордони для туристів орієнтовно в кінці червня.