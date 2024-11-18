Должен поставить точку в войне. У Зеленского назвали новое условие проведения саммита мира

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Планы Украины на саммит

На второй саммит мира у украинских властей большие надежды. На такое мероприятие, в частности, планируется пригласить Россию, поскольку, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, этого хочет большинство стран мира.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - отмечал глава государства.

Также Киев готовит ко второму саммиту свой мирный план, который основан на согласованных с партнерами идеях реализации пунктов формулы мира. Такой документ должен стать основой для завершения войны с российскими оккупантами и именно его планируют на саммите показать представителям Москвы.

Изначально как сам президент Зеленский, так и чиновники Офиса президента заявляли, что второй саммит мира должен состояться в ноябре. Но пока что планы поменялись.

Как заверял глава украинского государства, мирный план должен быть готов уже в ноябре, но дата проведения саммита пока неизвестна.

Новое условие для саммита

Советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко рассказывал о том, что проведению саммита мира мешала "политическая турбулентность" на фоне выборов в США.

Но, по его мнению, ситуация должна была "нормализоваться" после завершения выборов.

Выборы в США завершились, но с датой проведения саммита мира пока не определились. За последний месяц только посол Украины в Польше Василий Боднар отмечал, что он должен состояться до конца года.

Примечательно, что пока неизвестно даже место проведения второго саммита мира. Только глава украинского государства допускал, что он может состояться в Индии. Но для этого необходимо согласие индийского премьера Нарендры Моди, который, согласно слухам в СМИ, пока что выступает против такой инициативы.