Режим дня на каникулах: чем важен для ребенка и как действовать родителям
С началом летних каникул дети получают долгожданный отдых после школы. Однако на каникулах следует также соблюдать четкий распорядок дня, как во время учебного года.
О том, как построить распорядок дня летом и чем можно привлечь ребенка - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, сайт НУШ,
Содержание
Что такое распорядок дня
Под режимом следует понимать определенный распорядок дня, установленный для жизни детей в детском саду, школе или семье. Он предполагает правильное чередование разных видов деятельности и отдыха. Именно благодаря режиму дети ориентируются когда время есть, спать, играть, заниматься тем или иным делом.
Правильно организованный день оказывает значительное влияние на физическое и умственное развитие ребенка. Также режим имеет большое воспитательное значение.
Как отсутствие режима повлияет на ребенка
Когда начинаются летние каникулы – большинство детей имеют много свободного времени. Но родителям следует правильно организовать это время, ведь в будущем состояние ребенка может ухудшиться. Это также может негативно отразиться на готовности к обучению после каникул.
Среди наиболее распространенных проблем:
- ухудшение качества сна;
- возникновение проблем пищевого поведения (голодание, переедание, нарушение функционирования ЖКТ и т.п.);
- снижение (в некоторых случаях ухудшение) мозговой активности (внимания, памяти, мышления и т.п.);
- развитие игровой зависимости (постоянное пребывание в телефоне, за компьютером);
- ухудшение навыков коммуникации из-за ограниченности социальных контактов
Чем занять ребенка на каникулах
Чтобы избежать последствий отсутствия режима, родители вместе с ребенком могут выполнить ряд простых шагов. Они будут способствовать комплексному развитию, а в свободный от школы период еще и сделают ребенка счастливым.
Во время летних каникул специалисты рекомендуют:
- организовать режим дня, который не очень отличается от обычного во время школьного обучения;
- прописать график питания;
- договориться о утренней гимнастике и ежедневных прогулках на свежем воздухе;
- оформить договоренности как напоминание;
- создать вместе яркий плакат (для младших детей) или дневник/планер (для старших) с основными пунктами режима;
- посетить с ребенком занятия разных кружков (рисование, танцы, конструирование и т.п.) и позволить ему самому выбрать наиболее интересные;
- предложить поехать в летний лагерь (по возможности);
- договориться об ограничениях в использовании гаджетов;
- помочь ребенку найти цель, которой он сможет достичь в течение лета: научиться плавать, рисовать и т.п.;
- проводить ненасильственное обучение;
- определить для ребенка посильные домашние обязанности.
Заметим, что режим дня летом не означает, что ребенок и в дальнейшем должен просыпаться рано и иметь отбой четко в 21:00. Вы вместе можете разработать упрощенный график, в котором больше времени будет выделено на развлечения и игры. Но при этом в режиме должен быть такой пункт, как обучение.
Дети легко увлекаются новыми делами, быстро усваиваются и соблюдают правила, которые сами установили и с которыми согласились.
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